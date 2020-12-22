دومة: الغزو التركي يمدد وجوده في ليبيا وحان الوقت للدفع نحو إخراج المرتزقة

وصف عضو مجلس النواب مصباح دومة، قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرًا، بأنه محاولة لتمديد الغزو التركي، محذرا من أن هذا القرار سيعرقل جهود اللجنة العسكرية (5+5).

وأوضح دومة، في تدوينة له على حسابه الرسمي بموقع ” فيسبوك” أن تركيا التي وصفها بـ” الغازية” تريد أن تمدد وجودها في ليبيا وكأن البرلمان التركي هو السد العالي من القرن الماضي، لافتا إلى أن ذلك سيتسبب في عرقلة جهود اللجنة العسكرية ( 5+5) والانتخابات في ديسمبر 2021 .

وطالب دومة جميع اللبيبين بالدفع نحو خروج كل مرتزق من البلاد، متساءلا : ” أين كانت جنسيته أو ولائه ودعم المسارات السياسية والعسكرية وتوحيد مؤسسات الدولة ؟” .

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