ليبيا

طرابلس – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 December, 2020

بدأت وزارة الدفاع التركية، من خلال مجموعة من ضباطها الموجودين في طرابلس تقديم دورات تدريبية في الرماية لقوات الوفاق في إطار اتفاقية مبرمة بين الطرفين.

وقالت الوزارة في بيان نقلته عنها الأناضول الثلاثاء، “أن هذه الدورة التدريبية تندرج في إطار اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين تركيا وليبيا”، من أجل الارتقاء إلى المعايير الدولية حسب زعمها.

وتتعرض حكومة الوفاق إلى انتقادات داخلية كبيرة بسبب التدخل التركي المتواصل في عمليات التدريب والتسليح التي تقوم بها في طرابلس.