في كتاب موجه لرئيس مجلس النواب.. النائب مفتاح الشاعري: أطالب بالإفراج الفوري عن طائرة الخطوط الليبية المحتجزة في مصراته

وجه مفتاح الشاعري، عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى طبرق، خطابا إلى المستشار عقيلة صالح رئيس المجلس، يطالبه بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن طائرة الخطوط الليبية المحتجزة في مصراته.

وطالب “الشاعري”، في خطاب اطلعت عليه “الساعة 24″، “صالح” بضرورة تدخل المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، ومعاقبة مدير مطار مصراتة الذي يحتجز الطائرة، كون هذا الإجراء يقوض فرص السلام، ويكرس الانقسام، وينسف جهود البعثة الرامية إلى منع التقسيم.

وشدد “الشاعري” على ضرورة الإفراج عن الطائرة إيرباص A320 – 214 التسجيل 5A-LAK، قائلا “هي ملك للشعب الليبي وليست حكرا على مدينة أو إقليم، ومصدر رزق لآلاف العائلات، حرصا على نجاح فرص الحوار وإنهاء الانقسام، وجبر الضرر وتصافي النفوس بين أبناء الشعب الليبي”.

وأكد “الشاعري” في خطابه أن رئيس مصلحة المطارات بالعاصمة طرابلس سبق أن خاطب مدير مطار مصراتة للإفراج عن الطائرة، وإجراء عمليات الصيانة والفحص الدوري لها لاستكمال عمليات الملاحة، وفق قوانين الطيران المدني المعمول بها، موضحا أن نائب مدير مطار مصراته قام بطرد طاقم الطائرة بشكل تعسفي طالبا منهم المغادرة وضرب بعرض الحائط كافة المكاتبات التي أرسلت له من طرابلس.

جدير بالذكر أنه منذ نوفمبر 2019، تحتجز السلطات في مطار مصراتة طائرة الخطوط الليبية الوحيدة العاملة بالشرق الليبي، ومنعتها من العودة إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي.

وكانت الحكومة الليبية المؤقتة، قد سمحت في سبتمبر الماضي، باستئناف الرحلات الجوية الدولية والداخلية بعد تعليق دام نحو ستة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن الشركات الناقلة قد بدأت فعلياً بتسيير رحلاتها.