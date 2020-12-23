أمن البيضاء ينفذ حملة أمنية في المدينة

قامت مديرية أمن البيضاء التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة، بحملة مرورية في مدينة البيضاء لضبط المخالفين.
وأوضحت المديرية، أن عناصرها من الضباط وضباط الصف قسم المرور بالمدينة، قاموا بحملة في الشوارع العامة، لضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم غير مكتملة الإجراءات.
وأضافت مديرية أمن البيضاء، أنها ضبطت أطفال يقودون المركبات الآلية دون السن القانونية، إضافة إلى حجر عشرات بدون لوحات معدنية، ودون مستندات رسمية.
وأثنت المديرية، على تجاوب بعض المواطنين مع أجهزة الأمن، وأن قسم المرور جاهز لإتمام الإجراءات للمواطنين وبدون أي تأخير أو عرقلة.
وأشار القسم، إلى أن قيادة الأطفال دون السن القانونية للمركبات الآلية على الطرقات وفي الشوارع آمر، بات يزعج الجميع.
وأكد القسم، أن الإجراءات القانونية سوف تطال أهل الطفل كونهم هم المسؤولين عنه وهم من حرضوه على استخدام الأداة التي تعد أداة “قتل”.
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