أمن البيضاء ينفذ حملة أمنية في المدينة

قامت مديرية أمن البيضاء التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة، بحملة مرورية في مدينة البيضاء لضبط المخالفين.

‏وأوضحت المديرية، أن عناصرها من الضباط وضباط الصف قسم المرور بالمدينة، قاموا بحملة في الشوارع العامة، لضبط المركبات الآلية التي تتجول دون لوحات معدنية وبزجاج معتم غير مكتملة الإجراءات.

وأضافت مديرية أمن البيضاء، أنها ضبطت أطفال يقودون المركبات الآلية دون السن القانونية، إضافة إلى حجر عشرات بدون لوحات معدنية، ودون مستندات رسمية.

وأثنت المديرية، على تجاوب بعض المواطنين مع أجهزة الأمن، وأن قسم المرور جاهز لإتمام الإجراءات للمواطنين وبدون أي تأخير أو عرقلة.

وأشار القسم، إلى أن قيادة الأطفال دون السن القانونية للمركبات الآلية على الطرقات وفي الشوارع آمر، بات يزعج الجميع.

وأكد القسم، أن الإجراءات القانونية سوف تطال أهل الطفل كونهم هم المسؤولين عنه وهم من حرضوه على استخدام الأداة التي تعد أداة “قتل”.

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