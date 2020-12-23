ألمانيا: لا ندعم طرف على حساب الآخر في ليبيا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دنيس كوميتات، أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، لإنهاء الأزمة.

أجاب كوميتات، عبر حسابه على تويتر، على سؤال “هل تدعم ألمانيا جانبا معينا في ليبيا؟”، بقوله:”نحن نعترف مثل المجتمع الدولي ككل، بحكومة رئيس الوزراء فايز السراج، المعترف بها من قِبل الأمم المتحدة، ولكن هذا لا يعني أننا نتخذ أي جانب في النزاع نفسه.. بل على العكس”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الألمانية، “نريد من خلال سياستنا أن نساهم في خلق ظروف إطارية تمكن الشعب الليبي، من تقرير مصيره سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، بشكل مستقل ودون تأثير من القوى الأجنبية، لجعل هذا الهدف ممكنا، يجب الآن أن يتم تطبيق وقف إطلاق النار، الذي توصل إليه ممثلو القوى العسكرية عبر التفاوض، إننا نرفض وجود مقاتلين أجانب في البلاد، تدعم ألمانيا بشكل قاطع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

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