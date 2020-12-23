جامعة أجدابيا تنظم ورشة عمل حول خطة الاعتماد المؤسسي والبرامجي

نظمت صباح أمس الثلاثاء بجامعة أجدابيا ورشة عمل بعنوان “خطة الاعتماد المؤسسي و البرامجي بجامعة أجدابيا”.

جاءت الورشة بالتنسيق والتعاون بين مركز التطوير الأكاديمي ومكتب الجودة وتقييم الأداء بالجامعة.

هذا وقد جرت فعالياتها بحضور عمداء الكليات ومدراء مكاتب ضمان الجودة بالكليات ورؤساء الأقسام العلمية.

وناقشت الورشة العديد من المحاور منها :

1.خطة الاعتماد المؤسسي و البرامجي لجامعة أجدابيا المقدمة من قبل مكتب الجودة و تقييم الاداء.

2.التدريب على الطرق الصحيحة لتعبئة نموذج وصف البرنامج الدراسي (نموذج رقم 3) و نموذج وصف المقررات الدراسية (نموذج رقم 4) الصادرة عن المركز الوطني لضمان الجودة.

تأتى هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يعتزم مركز التطوير الأكاديمي بالتعاون مع مكتب الجودة و تقييم الأداء إقامتها من أجل تهيئة المناخ المناسب للإنجاز استحقاق الاعتماد المؤسسي و البرامجي لجميع كليات الجامعة.