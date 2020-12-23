البعثة الأممية تتفقد مدينة تاورغاء

قام نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، والممثل الخاص لليونيسيف, ونائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بزيارة المدارس والجامعة، التي قامت الأمم المتحدة بصيانتهم في تاورغاء ولمشاهدة المصالحة الوطنية على الواقع.

وأوضح نائب رئيس البعثة، المنسق المقيم للأمم المتحدة يعقوب الحلو عند زيارته لمصراتة و تاورغاء، “السلام يخلق الفرص و الاحتمالات الإيجابية. مبادرة المصالحة بين تاورغاء و مصراتة هي دليل حي على أنه عندما يكون هناك سلام ، يصبح كل شيء ممكنًا”.

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