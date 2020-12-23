اليونيسف تعلن عن دعم إضافي للأطفال في ليبيا

خصّص الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، مبلغ 7 ملايين يورو، لدعم برنامج اليونيسف “بناء القدرة على الصمود للأطفال الأكثر ضعفاً في ليبيا، بما في ذلك المجتمعات المضيفة والأطفال المهاجرين واللاجئين”.

وأوضحت منظمة اليونيسف في ليبيا، يبلغ إجمالي الدعم المخصص للبرنامج 19,912,219 يورو، وتقدر المرحلة الأولى بمبلغ 12,912,219 يورو والمرحلة الثانية بمبلغ 7,000,000 يورو.

وأكد الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى: “تعتبر مساهمة الاتحاد الأوروبي موضع ترحيب كبير، لا سيما وأنها تأتي في وقت يعيش فيه المئات من الأطفال النازحين داخليًا والمهاجرين واللاجئين في ليبيا بمخاطر وصعوبات عديدة.” وأضاف قائلاً:” إنّ الاتحاد الأوروبي يبني على مهمة اليونيسف لحماية حقوق الأطفال أينما كانوا. وعلى الرغم من السياق المعقد والهش في ليبيا، سنواصل العمل من أجل إيجاد حلول مستدامة لتحسين جودة الخدمات الأساسية المتاحة لجميع الأطفال وعائلاتهم في ليبيا”.

ويتمثل الهدف العام للبرنامج، ضمان حصول الأطفال الأكثر ضعفاً في المواقع المستهدفة على خدمات حماية وتعليم جيدة وشاملة للأطفال كي يتحصلوا على حقوقهم الأساسية.

وأضافت اليونيسف في ليبيا، يشمل ذلك الأطفال المهاجرين واللاجئين والنازحين داخليًا والعائدين والأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والأطفال ذوي الإعاقة وضحايا العنف والعنف القائم على النوع الاجتماعي والأطفال المهمشين من المجتمعات المضيفة. وسيولي اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين، كما سيتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بقاء نسبة الفتيان والفتيات الذين يستفيدون من أنشطة البرنامج عند حوالي 50 في المائة.

وسيدعم البرنامج الهيئات الوطنية والمحلية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها دولة ليبيا في عام 1993.

ويهدف البرنامج إلى دعم المؤسسات المسؤولة عن تقديم خدمات اجتماعية أساسية شاملة ومستدامة لجميع الأطفال في ليبيا بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التعليم ووزارة الحكم المحلي ووزارة العدل ووزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة العليا للطفولة.

وختمت بيان المنظمة، بأنه سيتم استخدام نهج مرن وسريع الاستجابة لاحتياجات المستفيدين طوال مدة البرنامج.

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