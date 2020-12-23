بلدية مصراتة تستقبل وفد البعثة الأممية في ليبيا

استقبل عميد بلدية مصراتة وأعضاء المجلس البلدي، ووكيل ديوان البلدية، بمقر المجلس، وفد الأمم المتحدة الذي يزور بلدية مصراتة.

وأوضحت البلدية، أن الوفد تمثل الوفد في نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، ونائبته، ومندوب عن منظمة اليونيسيف.

وعلى هامش هذه الزيارة، عقد اجتماع نوقش فيه الوضع الإنساني للمهجرين، ودعمهم.

وأشاد عميد البلدية، بالجهود المبذولة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وما يقدمونه من دعم وخطط للبلديات في مجال الخدمات الأساسية، والبنية التحية، والمرافق الصحية، والتمنية الاقتصادية، والاستثمار.

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