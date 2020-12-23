الهلال الأحمر الليبي يبحث تطوير نطامه الأساسي

أعلنت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، أنها عقدت اجتماعا في بنغازي، حول لجنة الإعداد للتطوير.

وأوضحت الأمانة العامة، أن الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار الجمعية العمومية باجتماعها المنعقد في الرابع عشر من شهر نوفبمر العام الماضي، في مدينة بنغازي، بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح لتطوير النظام الأساسي لجمعية الهلال الاحمر الليبي.

واختتمت الأمانة العامة للهلال الأحمر، أعمالها بوضع مقترحات سيتم عرضها على اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده خلال الفترة القادمة.

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