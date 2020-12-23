عماري زايد يكشف وضع قرار زيادة مرتبات المعلمين ومصير العلاوات

كشف وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد الوضع بشأن قرار زيادة المرتبات بنسبة 20٪ ومصير العلاوات؜.

وقال عماري بأن زيادة الباب الأول بقطاع التعليم تبلغ مليار 300 مليون دينار وتستهدف كافة العاملين بالقطاع .

وأكد الوزير أنه سيتم المحافظة على العلاوت المعتمدة للقطاع سابقا كعلاوة الحصة وعلاوة التفتيش التي تم اعتمادها في مقترح ميزانية العام 2021م.

وشدد زايد على العمل على تخصيص الميزانيات المناسبة للقطاع في كل أبوابها وأن زيادة المرتبات خطوة جيدة لكافة العاملين بالدولة.

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني أصدرت قرارا برفع قيمة مرتبات موظفي القطاع العام بنسبة 20%، وفقا لمنشور مقتضب للناطق باسم الحكومة غالب الزقلعي.

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