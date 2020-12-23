ورشة عمل لدعم المجالس البلدية في ككلة والزاوية الجنوب وغات وجادو

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورشة عمل لدعم المجالس البلدية المنتخبة حديثا في ككلة، والزاوية الجنوب، وغات، وجادو.

وبدأت فعاليات الورشة أمس الثلاثاء، وتستمر اليوم الأربعاء، في أحد فنادق العاصمة طرابلس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق، ومشاركة خبراء الأمم المتحدة في ادارة ودعم البلديات، حسب بيان بلدية جادو على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتناقش الورشة عدد من المحاور وهي: «ظروف عمل المجالس البلدية وتحدياتها، ودور وزارة الحكم المحلي في دعم البلديات وتنسيق المساعدات الدولية عبر منظماتها العاملة في ليبيا، والتحديات الرئيسية للمجالس البلدية خلال الولاية من خلال تمثيل المواطن، وكيفية التو اصل مع المواطن».

كما تتطرق إلى نوع الدعم الذي يقدمه برنامج الامم المتحدة الانمائي للبلديات، وذلك عبر تحديد البلديات لاحتياجاتها العاجلة والملحة، والمعوقات للمشاريع المستهدفة ووضع الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية اللازمة لها، وتقديم المشروعات مستوفية بالدراسات المطلوبة في أسرع وقت ممكن؛ وعرض البلديات لأهم نقاط القوة ونقاط الضعف بمجالسها، والفرص المتاحة لها، والتهديدات التي قد تعترضها في تنفيذ خططها المستقبلية.

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