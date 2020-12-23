الغرابلي: إما أن يتبرأ السراج من حفتر أو سنعتبره “مجرم حرب”

دعا الطاهر الغرابلي، رئيس “المجلس العسكري صبراتة” المنحل، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، إلى التبرؤ من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

“الغرابلي” كتب على حسابه بموقع “فيسبوك” أمس قائلاً: “إما أن يتبرأ السيد السراج من حفتر وأفعاله بشهادة رسمية بعدم انتمائه لأي مؤسسة تتبع حكومته وإما أن يتحمل جريرة أفعاله وعندها سيكون مجرم الحرب كما وصفه في عدة لقائات هو المسئول عليه وعلى أفعاله وبالقانون” وفق قوله.

أضاف “الغرابلي”: “نحن على يقين أن هناك من نوابه ومستشاريه من يريد أن يعرقل صدور هذا الإجراء ولكن المسئولية أمام الله والقانون أعظم وأكبر” على حد تعبيره.