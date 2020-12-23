«الساعدي»: لثورة فبراير الحق في أن تذرف الدماء والدموع على «زرموح»

نعى سامي الساعدي القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، رئيس ما يسمى “المجلس العسكري لثوار مصراتة سابقا” و”وزير الجرحى الأسبق” رمضان زرموح.

وقال الساعدي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حق للثورة أن تذرف دماء وأدمعا عليك، فقد فقدتك في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى أمثالك”، مردفًا “ينعين خير الناس عند شديدة.. عظمت مصيبته هناك وجلت.. ولنعم حشو الدرع كان إذا سطا.. نهلت من العَلَقِ الرماحُ وعَلَّتِ”، بحسب قوله.

وأردف؛ “العميد رمضان زرموح في ذمة الله، عزاؤنا لآل زرموح ولأحرار مصراتة وربوع ليبيا كافة ودعائنا أن يفرغ الله على قلوب الجميع جميل الصبر، ويكتب لهم جزيل الأجر”، بحسب تعبيره.