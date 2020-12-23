«مكافحة الأمراض» و«يونيسف» يبحثان خطة العمل الخاصة بالتطعيمات

بحث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار مع ممثل منظمة «يونيسيف» المكلف حديثا للعمل في مكتب ليبيا التعاون المشترك، ووضع خطة العمل المشتركة للعام القادم، خاصة فيما يتعلق بالتطعيمات.

جاء ذلك خلال اجتماع الإثنين الماضي، في مقر المركز بالعاصمة طرابلس، حيث تطرف الطرفان أيضا إلى سبل دعم صحة الطفل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

وسبق أن حذرت المنظمة من أن 250 طفلا وطفلة في ليبيا معرضون لخطر الإصابة بأمراض بسبب «النقص الحاد في اللقاحات الأساسية، حيث أدى هذا التراجع غير المسبوق، خلال الأشهر السبعة الماضية، إلى تعطيل جداول تطعيم الأطفال وتعريضهم لخطر المرض والوفاة».

كما كشفت في تقرير مطلع نوفمبر الماضي، عن نفاد لقاحات السل في نحو 28% من مراكز التطعيم داخل ليبيا، وذلك بواقع 200 مركز من أصل 700.

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