الارصاد توضح أحوال الطقس لـ3 أيام في ليبيا: توقعات بسقوط أمطار على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن المنطقة الغربية ستشهد انقشاعا تدريجيا للشعب مساء اليوم.

رأس أجدير – مصراتة – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده

تتكاثر السحب مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقي، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

فرصة لسقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

الطقس غائم جزئيا إلى قليل السحب غدا، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و21 درجة مئوية.

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