مدير أمن غريان في زيارة تفقدية لمنطقة القواليش

قام مدير أمن غريان عمر الخذراوي، أمس الثلاثاء، بزيارة لمنطقة القواليش رافقه خلالها مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية.

وتفقد مدير الأمن خلال الزيارة نقطة الشرطة القواليش والحدود الإدارية للمنطقة، وذلك للوقوف على سير العمل في نقطة الشرطة القواليش، والمشاكل والعراقيل التي تواجهها لإيجاد الحلول لها.

وعقد مدير الأمن على هامش الزيارة اجتماعا بأعضاء المجلس التسييري للمحلة وأعيان القواليش، حيث تم خلاله مناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل الأمني بالمنطقة.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة عدة قضايا أمنية أخرى، ودراسة إمكانية ترقية نقطة الشرطة القواليش إلى مركز شرطة.