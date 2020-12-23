الخارجية الألمانية: نرفض موجود مقاتلين أجانب في ليبيا وندعم جهود البعثة الأممية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، دنيس كوميتات، إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا، لإنهاء الأزمة.

وأضاف كوميتات في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن بلاده تريد أن تساهم في خلق ظروف إطارية تمكن الشعب الليبي، من تقرير مصيره سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، بشكل مستقل ودون تأثير من القوى الأجنبية.

وتابع كوميتات أنه لجعل هذا الهدف ممكنا، يجب الآن أن يتم تطبيق وقف إطلاق النار، الذي توصل إليه ممثلو القوى العسكرية عبر التفاوض، مؤكدا رفض بلاده وجود مقاتلين أجانب في ليبيا، ودعم ألمانيا بشكل قاطع جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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