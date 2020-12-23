مصادر: مليشيات موالية لتركيا عذبت مدنيين في طرابلس واستولت على أموالهم

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، بأن المليشيات المسلحة التابعة لتركيا مارست التعذيب ضد عناصر أمنية رفضوا تنفيذ أوامر باعتقال مدنيين في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضحت المصادر في تقرير أن الميليشيات الموالية لأنقرة عملت على عمليات تعذيب ممنهجة ضد مدنيين في طرابلس كما استولت على أموالهم، لافته إلى أن الاستخبارات التركية اعتقلت ضباطا قدموا خطابات سرية توصي بضرورة الخروج من ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا قامت بإحالة بعض المستشارين العسكريين للتقاعد وسجنت بعضهم بعد ما كشفوا عن تدريب أفراد على اعتناق أفكار متطرفة تضر بقوات البلاد.

وكان البرلمان التركي صادق، أمس الثلاثاء، على مذكرة تقضي بتمديد نشر قوات عسكرية في ليبيا مما يخالف قرارات الاتفاق العسكري في جينف والذي ينص على خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا خلال ثلاثة أشهر.

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