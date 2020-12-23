«الحكومة الليبية»: الخميس عطلة رسمية بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال التاسع والستين

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة عبد الثني، تعطيل العمل بالمؤسسات والجهات والأجهزة الحكومية، تخليداً لذكرى عيد الإستقلال التاسع و الستون و الذي يصادف يوم غدٍ الخميس، استنادا إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 2012 ميلادي بشأن تحديد العطلات الرسمية.

“الثني” خاطب نوابه، والوزراء، والوكلاء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، وقال في منشور – اطلعت عليه “الساعة 24″ – إن يوم غدٍ الخميس عطلة رسمية في كافة أنحاء البلاد ، و يستثنى من ذلك كافة المؤسسات و الجهات و الأجهزة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعي حفظ حقوقهم في ذلك”.