عضوان بالمجلسين البلديين براك الشاطئ وجادو يؤديان القسم القانوني

أدى عضوان في المجلسين البلديين براك الشاطئ وجادو القسم القانوني في مقر وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق في العاصمة طرابلس صباح اليوم الأربعاء.

وجل أحمد سويسي عضوا في المجلس البلدي براك الشاطئ بدلا من العضو المتوفى محمد المهدي، وعلي الفيلالي عضوا بالمجلس البلدي جادو، بدلا من المتوفى سالم البدراني، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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حضر المراسم وكيل وزارة الحكم المحلي والمكلف بتسيير مهام الوزارة عبدالباري شنبارو، ومدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات وعميد المجلس البلدي جادو ومدير مكتب الوزير.

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