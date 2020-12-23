اختتام مهرجان الخريف السياحي بهون (صور)

اختتمت فعاليات الدورة 24 من مهرجان الخريف السياحي الدولي بهون التي نظمت افتراضيا واستمرت لثلاثة ايام من خلال عروض قدمت داخل الاماكن المغلقة بحضور نسبي للمشاركين في العروض مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة لمجابهة جائحة كورونا.

تخللت فعاليات هذه الدورة من المهرجان عروض مرئية لفن الرسم والصناعات السعفية والنحت بالمدينة القديمة، والعرس الشعبي واجنحة معارض التراث والمنتدى الثقافي والشبابي وجلسات الغناء والموسيقى، والاصبوحات الشعرية، كذلك المحاضرات التراثية وغيرها من مفردات الخريف.