حكومة الوفاق تقر زيادة لمرتبات الموظفين بنسبة 20%

ليبيا- عقدت حكومة الوفاق المنبثقة عن المجلس الرئاسي اجتماعها الاستثنائي الـ8 لعام 2020، برئاسة رئيس المجلس فائز السراج.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تابعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع الذي عُقد الثلاثاء بمقر المجلس في العاصمة طرابلس حضره أعضاء الرئاسي أحمد معيتيق، ومحمد عماري زايد، وأحمد حمزة، ووزراء الوفاق.

وأضاف البيان أن الاجتماع يأتي في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار المصرف المركزي بتوحيد سعر صرف الدينار، مشيرًا إلى مناقشة المجتمعين للجوانب الاقتصادية والعملية للقرار والإجراءات المصاحبة المطلوبة من قبل حكومة الوفاق، فضلًا عن تدارس رؤية هذه الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021 وفقًا للمتغيرات المصاحبة لسعر الصرف الجديد.

وبحسب البيان، ناقشت حكومة الوفاق المقترح المقدم من فرج بو مطاري لإنشاء مجلس المنافسة وتحديد اختصاصاته ومهامه وأقرت إنشاءه، مشيرًا إلى اتخاذ الحكومة قرارًا بتفعيل وتعديل قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 641 لعام 2013 القاضي بزيادة للمرتبات بمقدار 20% للعاملين بالجهات العامة، وتعديل حكم باستثناء جهات لديها جداول مرتبات خاصة أو مقرر علاوة تمييز لها، والعاملين بالخارج من هذه الزيادة.

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