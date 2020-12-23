«الدباشي»: كان الأولى بـ «الرئاسي» زيادة مرتبات العاملين في التعليم والصحة والخارجية بنسبة ‎%‎200

وصف مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، قرار المجلس الرئاسي بزيادة 20% لمرتبات العاملين في الدولة قرار كارثي يزيد الأغنياء غنى ويزيد الفقراء فقراً.

وقال «الدباشي» في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن “القرار تحقير للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والخارجية ويقتل الأمل في حياة كريمة للمتقاعدين”.

وأردف أن “من حق العاملين في القطاعات المذكورة الدخول في إضراب إلى أن يجدوا حكومة تنصفهم”.

وأوضح أنه “كان الأولى بالمجلس الرئاسي أن يزيد مرتبات العاملين في التعليم والصحة والخارجية وبعض المؤسسات الاخرى بنسبة 200% على الأقل حتى يواجهوا تثبيت سعر الدينار وتقترب مرتباتهم من مرتبات العاملين في قطاع العدل المعطل حاليا، والكسول في السابق”.