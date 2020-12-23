العتوق: شهادات بعض الدبلوماسيين وموظفي وزارات الوفاق مزورة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية محمد العتوق، إنهم قاموا بالتحقق من شهادات موظفي وزارة الخارجية بحكومة الوفاق؛ وتبين حصول بعضهم على شهادات من مؤسسات وهمية ما يعني أنهم لا يستحقوا أن يكونوا دبلوماسيين.

العتوق أضاف في تصريحات لشبكة “الرائد”، أن تزوير الشهادات ينطبق على وزارات عدة في حكومة الوفاق بينها شهادة أحد وكلاء الوزرات.

وأوضح أن هناك شلة فساد تحارب مركز ضمان الجودة لأنه يتتبع أثرهم، ويوقف نزيف الفساد، وما أسماه “دكاكين الشهادات المزورة”.

وتضاف وقائع فساد تزوير الشهادات هذه، إلى قائمة مخالفات وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، ومنها تجاهل إعادة عدد من الموظفين الموفدين للعمل بالخارج لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية، رغم تجاوز مدة عملهم المدة المحددة قانونًا لذلك وهي الأربع سنوات.

وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية بحكومة الوفاق، سليمان محمد الشنطي، قال إنه من خلال متابعة الهيئة لعمل السفارات الليبية بالخارج تبين لها بأن عددًا من الموظفين الموفدين للعمل بالخارج لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية، قد تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانونًا لذلك وهي الأربع سنوات .

وأوضح، في كتاب وجهه لوزير الخارجية بحكومة الوفاق، في فترة سابقة، أن هؤلاء الموظفين لم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر مخالف للفقرة الثانية من المادة رقم 14 من القانون رقم 2 لسنة 2001، بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي .

وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن هذا التنبيه يأتي في إطار تولي هيئة الرقابة الإدارية للاختصاصات المنوطة بها، بموجب قانون إنشائها رقم 20 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يقتضي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والكفيلة بعودة هؤلاء الموظفين، وعددهم 117 موظفا إلى سابق عملهم بالداخل، مشددًا على أنه في حالة عدم استجابتهم ستُتخذ ضدهم الإجراءات القانونية من قبل الهيئة.