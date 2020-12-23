«مكافحة الأمراض»: 640 إصابة جديدة بـ«كورونا» و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 680 مصابا، في حين توفى 8 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

واستلم المركز 3499 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1300 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 308 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 44 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 94 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 188 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز المرجعي زليتن 34 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 115 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 47 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 12 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 162 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 48 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 17 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينتان.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 96 ألفا و346 حالة، منها 28 ألفا و197 نشطة، و66 ألفا و756 متعافى، بينما توفى 1393 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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