الوطني للأرصاد يتوقع سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال والجنوب الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي، مشيرا إلى أن المنطقة الغربية ستشهد اختفاءً تدريجيا للسحب مساء اليوم.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس اجدير و مصراتة و سهل الجفارة و الجبل الغربي ستكون بها السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، والرياح متغيرة الاتجاه، خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مرادة ستتكاثر بها السحب مع سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غات و غدامس و الحمادة ستكون بها فرصة لسقوط أمطار، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية، كما سيكون الطقس غائم جزئيا في مناطق الكفرة و السرير و تازربو، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و21 درجة مئوية.

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