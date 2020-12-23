الوكالة الأمريكية للتنمية تتبرع بـ«صناديق قمامة» لطرابلس و5 بلديات

تبرع مشروع “تقارب” التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتسليم معدات إلى البلديات الشريكة في زليتن ومركز طرابلس وباطن الجبل وسواني بن آدم وتاجوراء وأبو سليم، كجزء من التزامه بتحسين تقديم الخدمات ودعم الاستجابة لفيروس الكورونا، وفق قوله.

أضافت سفارة الولايات المتحدة في بيان، اليوم الأربعاء: “تشمل المعدات أدوات لتحسين إدارة النفايات وإصلاحات الطرق ومعدات تجديد المتنزهات وتطهير المباني والأرصفة والشوارع، بالإضافة إلى معدات لضمان سلامة العمال. وسوف يستفيد من المعدات التي تم تسليمها أكثر من مليون ليبي يعيشون في البلديات الست الشريكة” وفق قولها، وقد شملت المعدات معاول وصناديق قمامة.