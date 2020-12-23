«مكافحة الأمراض»: 640 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 680 شخصا ووفاة 8حالات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020 وفقا للبيان رقم (283).

واستلم المركز عدد (3499) عينة موزعة على المختبرات التالية؛ المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1128) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1300) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (308) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (44) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (94) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (188) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (34) عينة.

كما وزعت عينات كورونا، على مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (115) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (47) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (12) عينة، مختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة عدد (162) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (48) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (17) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي : عدد ( 2859 ) عينة سالبة، و عدد (640) عينة موجبة ( 465 جديدة + 175 مخالطة ).

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 282 حالة جديدة

عدد 91 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 54 حالة مخالطة

3.القره بوللي

عدد 1 حالة جديدة

4.المنشية الجميل

عدد 5 حالة جديدة

5.بني وليد

عدد 1 حالة جديدة

6.الزاوية الغرب

عدد 4 حالة جديدة

7.طبرق

عدد 6 حالة جديدة

8.نالوت

عدد 4 حالة جديدة

9.السواني بن ادم

عدد 9 حالة جديدة

10.سبها

عدد 5 حالة جديدة

11.غات

عدد 1 حالة جديدة

12.البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

13.زويلة

عدد 1 حالة جديدة

14.بنت بيه

عدد 1 حالة جديدة

15.وادي عتبة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

16.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

17.زلطن

عدد 9 حالة جديدة

18.الزاوية المركز

عدد 18 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

19.الخمس

عدد 28 حالة جديدة

20.الزنتان

عدد 34 حالة جديدة

21.زليتن

عدد 9 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

22.الماية

عدد 14 حالة جديدة

23.غريان

عدد 7 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

24.سرت

عدد 8 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

25.الكفرة

عدد 1 حالة جديدة

26.اجدابيا

عدد 3 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

27.يفرن

عدد 4 حالة جديدة

28.العجيلات

عدد 2 حالة جديدة

29.صبراته

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

تفاصيل الــ ( 680 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 511 حالة في طرابلس

2.عدد 26 حالة في القلعة

3.عدد 23 حالة في مزدة

4.عدد 2 حالة في اجدابيا

5.عدد 11 حالة في سبها

6.عدد 31 حالة في مصراته

7.عدد 15 حالة في قصر بن غشير

8.عدد 24 حالة في الزاوية المركز

9.عدد 37 حالة في زليتن

تفاصيـل الــ (8) حالة الوفاة

1.عدد 2 حالة في مصراته

2.عدد 1 حالة في درج

3.عدد 2 حالة في صرمان

4.عدد 2 حالة في سبها

5.عدد 1 حالة في الشاطئ

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 96346

2.الحالات النشطة : 28197

3.المتعافين : 66756

4.الوفيات : 1393