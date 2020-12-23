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كرموس: مصر لن تتخلى عن مشروعها في ليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن مصر لن تتخلى عن مشروعها في ليبيا تحت ستار حماية أمنها القومي، وإن ما تجريه من اتصالات بأطراف ليبية ومنهم وفد الجنوب هذا كله يصب في هذا النهج.

كرموس أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أنه “وإن كان يبدو ظاهريًا أن مصر تخلت عن الخيار العسكري بدعمها للحوار السياسي من خلال مرشحها الوحيد عقيلة صالح، إلا أن الحقيقة أن هذا الوجه الظاهري لا يستطيع أن يخفي وراءه الدعم اللامحدود لمجرم الحرب حفتر، وبأموال خليجية كما هو معروف”، حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • ايها البائس : مصر لها الحق في حماية أمنها القومي طبيعي باعتبارها دولة مجاورة…اما تركيا التي تدافع عنها ايها العميل فما علاقتنا بها…؟؟؟؟ماعلاقتنا بأمن تركيا القومي ايها الجاهل…؟؟؟ الاف الكيلومترات وبحار ودول بيينا وبين تركيا وتاريخ أستعماري مملؤ بالمذلة والظلم والقتل والذبح والتخلف والجهل ….مصر بيننا وبينها الجوار والدين واللغة والمصاهرة و وقوفها مع ليبيا منذ تاريخ انشاءها وحصولها علي الاستقلال من بعثات تعليمية لمختلف المراحل وفي مجال الصحة والبناء والاسكان …ياكرموس انت تنبح من اجل الفتات التي يرميها لكم الكلب القردوغان لانكم خونة وعملاء مثله…بعتم ليبيا للمستعمر بأموال موزه…لعنكم الله ايها العملاء والخونة…وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من قام بهذه النكبة السودا النودا…

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