طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة والزنتان

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، منها 373 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ 54 حالة، ثم الزنتان بـ 34 حالة، و28 حالة في الخمس، و27 حالة في الزاوية المركز، و14 حالة في الماية، و13 حالة في زليتن، و11 حالة في سرت9 حالات في كل من زلطن وسواني بن آدم، و8 حالات في غريان، حسب النشرة اليومية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

إضافة إلى 7 حالات في أجدابيا، و6 حالات في كل من صبراتة وطبرق، و5 حالات في كل من سبها والمنشية الجميل، و4 حالات في كل من يفرن ونالوت والزاوية الغرب، و3 حالات في كل من تراغن ووادي عتبة، وحالتين في كل من البوانيس والعجيلات، وحالة واحدة في كل من القره بوللي وبني وليد وغات وزويلة وبنت بيه والكفرة.

وتماثل للشفاء 680 مصابا، بينهم 511 حالة في طرابلس، و26 حالة في القلعة، و23 حالة في مزدة، وحالتان في أجدابيا، و11 حالة في سبها، و31 حالة في مصراتة، و15 حالة في قصر بن غشير، و24 حالة في الزاوية المركز، و37 حالة في زليتن.

وفي حين توفى 8 آخرون، بينهم حالتان في كل من مصراتة وصرمان وسبها، وحالة في كل من درج والشاطئ.

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