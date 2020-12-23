إسقاط عضوية 35 نائبا يثير تساؤلات حول مآلات القرار وأهداف عقيلة صالح منه

أعلنت رئاسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إسقاط عضوية 35 نائبًا منقطعًا ومنشقًا وأحالتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة.

وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان لها إن إسقاط عضوية الـ35 نائبا جاء بسبب انشقاقهم عن المجلس الشرعي وتشكيلهم مجلس نواب موازٍ بمدينة طرابلس وبالمخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس، بحسب نص البيان.

وأكد مراقبون، أن القرار الذي أصدره صالح بفصل النواب ما هو إلا محاولة لإفساد اجتماعات غدامس، بعدما اجتمع المجلس مكتمل النصاب في محاولة للوصول إلى حلول سياسية واختيار رئيسا جديدا لمجلس النواب، وأوضحوا أن قرار عقيلة جاء متأخرا، فقط بعد ضعف فرصة صالح في الحصول على منصب في السلطة التنفيذية الجديدة.

وأشار المراقبون إلى أن قرار صالح يحمل في طياته حالة من التخبط حيث أن القرار لم يشمل جميع النواب المقاطعين في طرابلس، بالإضافة إلى أنه ضم بعض النواب الذين رفضوا الانضمام للمجلسين.

ويشار إلى أن أنصار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كانوا قد هددوا بالانسحاب من الحوار وإعلان الانفصال في حالة عدم التصويت لصالح الخيار رقم 3 الذي بمقتضاه تفوز ورقة عقيلة وباشاغا بمنصبي رئاسة الوزراء والرئاسي.

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