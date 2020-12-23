الصغير : قرار إسقاط عضوية 35 نائبًا من مجلس النواب “لا يساوي الحبر الذي كتب به”

عقب وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير، اليوم الأربعاء، على قرار مجلس النواب الذي نص على اسقاط عضوية 35 نائبًا منقطعًا ومنشقًا وأحالتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة.

وقال الصغير في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه يجب أن تكون هناك منطقية وآلية لصدور ذلك القرار وتطبيقه.

وأوضح الصغير أن هناك أعضاء من المجلس متغيبين في طرابلس ولَم تسقط عضوياتهم، ومنهم النواب ” فرج بوهاشم، و محمد نينو، و عبدالسلام نصية”.

وتساءل الصغير “لماذا تسقط العضويات بطريقة انتقائية؟ مشيرا إلى أن قرار اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أوضاع النواب المتغيبين “لا يساوي الحبر الذي كتب به”.

ويذكر أن هذا القرار كان من المقرر أن يصدر خلال الفترة الماضية ولكن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اصدره في ذلك التوقيت لمحاول إفساد اجتماعات غدامس بعد أن ضعفت فرص وصورة إلى رئاسة المجلس الرئاسي.

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