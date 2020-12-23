بعد اعتذار ميلادينوف عن المهمة .. الصغير: ويليامز تعلمت فن البقاء من “الديناصورات الليبية”

عقب وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة حسن الصغير، اليوم الأربعاء، على اعتذار المرشح لمنصب المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى ليبيا البلغاري نيكولاي ميلادينوف عن المهمة، قائلاً إن المبعوثة الأممية للدعم لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز تعلمت من الديناصورات الليبية فن البقاء والاستمرار.

وأوضح الصغير في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها تسير على خطاهم في إفشال أي بديل يأتي لخلافتها، مشيرا إلى ميلادينوف منذ ثلاثة شهور تم استشارته وترشيحه ومنذ أكثر من شهرين أعلن عن أسمه ومنذ أسابيع أحيل اسمه لمجلس الأمن ومنذ أيام صدر قراره ولَم يتذكر ظروفه العائلية والخاصة إلا اليوم”.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، قد أعلن مساء الثلاثاء، إن “الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، سوف تستمر في منصبها، بعد أن اعتذر المرشح لمنصب المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى ليبيا البلغاري نيكولاي ميلادينوف عن المهمة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24