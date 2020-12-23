وفد أممي في زيارة إلى مدينة تاورغاء

قام مكتب نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة والأمين العام في ليبيا والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، بزيارة مشتركة إلى تاورغاء لمتابعة التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن نحو تحقيق الاستقرار في المدينة بدعم من صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقال نائب رئيس البعثة والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو خلال زيارته: “السلام يخلق الفرص والإمكانيات الكبيرة. إن مبادرة المصالحة تاورغاء- مصراته هي دليل حي على أنه عندما يكون هناك سلام يصبح كل شيء آخر ممكناً – من إعادة تأهيل البنية التحتية الاجتماعية الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والمياه والكهرباء، وإعادة بدء الأعمال التجارية، إلى البدء مرة أخرى في التفكير بشكل عميق وطموح. يجب تعزيز مبادرة المصالحة هذه وتكرارها في أماكن أخرى في ليبيا. كان من دواعي السرور أن أعود اليوم مع زملائي في الأمم المتحدة وأرى التقدم الكبير الذي تم إحرازه على أرض الواقع في الاثني عشر شهراً الماضية”.

من جانبها، صرحت نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا قوزدي أفشي – ليجراند: “إن الأمن والصحة والتعليم ثلاث احتياجات أساسية لازمة للعودة الطوعية والآمنة للعائلات النازحة. بصفتنا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نحن فخورون بتقديم الدعم الضروري لتاورغاء بهدف خلق بيئة مواتية للعودة الطوعية بما في ذلك في مجال الانتعاش الاقتصادي المحلي وسبل العيش.”