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نائب «ستيفاني» يخطر «سيالة» بتقاعده اختيارياً بعد عمل دام سنوات في ليبيا

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل وزير الخارجية بـ”حكومة الوفاق” محمد الطاهر سيالة، صباح اليوم بمقر ديوان الوزارة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا.

بحسب بيان “سيالة”: “تم خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الوضع الإنساني في ليبيا والعمل على تحسين أوضاع الفئات المتضررة من العدوان على العاصمة وغيرها من المدن الليبية” وفق قوله.

ونقل “البيان” عن “الحلو” تأكيده انتهاء فترة عمله بالبعثة الليبية بعد أن اختار التقاعد الاختياري وفق المعمول به من إجراءات، ومن جانبه تمنى “سيالة” التوفيق للحلو في مهامه المستقبلية، وفق تعبيره.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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