التكبالي يتساءل عن السر الذي يدفع باكستان للقدوم إلى ليبيا في الوقت الراهن

ليبيا – تساءل عضو مجلس النواب علي التكبالي عن السر الذي يدفع باكستان في الوقت الراهن للقدوم إلى ليبيا، والبحث عن سبل للتعاون في المجال الأمني والعسكري، في وقت يعرف فيه الجميع صعوبة المشهد الليبي.

التكبالي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأربعاء أشار إلى التدخل التركي في ليبيا وأثره في فتح شهية أغلب الدول الإقليمية في المنطقة للسعي لتقليده، والفوز بذات المنافع.

وأوضح أن أغلب القوى الإقليمية المتناحرة القريبة من منطقة الشرق الأوسط تريد أن تتدخل في ليبيا وشمال أفريقيا منذ زمن، بعد أن سبقتهم تركيا إليها، وبالتالي هذا يعني احتمال دخول باكستان.

وتابع عضو البرلمان: “وإذا دخلت باكستان إلى ليبيا، فإننا لا نستبعد دخول الهند، وربما إيران فتزداد الأوضاع تعقيدًا، وللأسف فإن وزير الدفاع في حكومة الوفاق يرحّب بجعل ليبيا مربطًا لكل الخيول، كونه يستهدف إفشال أي حل سياسي؛ وذلك لتأكده من أن هذا الحل لن يتضمنه، أو يضمن له الاحتفاظ بحقيبته السيادية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية