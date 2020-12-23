الشاطر: كل معالجات الرئاسي زادت الاقتصاد سوءًا وعليه عدم الاجتماع مستقبلًا لكي لا تزداد الأمور تعقيدًا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد الرحمن الشاطر إن حكومة الوفاق عمرها 5 سنوات وهي تنتج ترديًا في كافة الأوضاع.

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”: “كل سنة تكرر نفس الأخطاء وزيادة. أرثي للمحللين الاقتصاديين الذين يطلون علينا في الفضائيات ولا يقولون حكومة فاشلة قادرة عل إنتاج الأخطاء وغير قادرة على إنتاج حلول. ليبيا عام 2016 أفضل من عام 2020″.

وأشار إلى أنه منذ خمس سنوات والمجلس الرئاسي يعقد اجتماعات ومنها الطارئة لمعالجة تعثر الاقتصاد ووضع حلول اقتصادية لكن كل المعالجات التي أعلن عنها زادت الاقتصاد سوءًا، داعيًا المجلس الرئاسي إلى عدم الاجتماع مستقبلًا لكي لا تزداد الأمور تعقيدًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية