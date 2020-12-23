ميناء طرابلس يترقّب وصول سفينتيْن بحمولات مختلفة

كشفت الشركة الليبية للموانئ، في آخر تقرير لها , عن السفن المتوقع وصولها إلى أرصفة ميناء طرابلس البحري في الفترة القريبة المقبلة.

ومن المتوقع؛ وصول سفينة نقل الحاويات “كونت شيب صن”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وتحمل على متنها نحو 260 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

وتوقعت الشركة، في تقريرها، وصول السفينة “اماندا اف” إلى أرصفة الميناء، التابعة للوكيل الملاحي “ميديترينيان للتوكيلات الملاحية”، مُحمّلة بحوالي 190 حاوية من البضائع المتنوعة.

وكانت الشركة قد كشفت عن دخول العديد من السفن التجارية، في الآونة الاخيرة؛ حيث شهد ميناء طرابلس حركة تجارية نشطة بوصول السفن.

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