وفاة 3 من عناصر «أمن طرابلس» خلال إنقاذ عائلات من السيول في وادي الربيع

أعلنت مديرية أمن طرابلس وفاة ثلاثة من عناصرها، خلال محاولتهم إنقاذ عائلات من السيول التي اجتاحت وادي الربيع في طرابلس.

وقالت المديرية أن الرائد رياض الهادي والنقيب عبدالرؤوف بلقاسم والعريف أحمد مبروك توفوا فجر اليوم الأربعاء خلال تلبيتهم نداء الواجب في المنطقة، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت البيان إلى غرق عدد من العائلات جراء ارتفاع منسوب المياه في الوادي.

يذكر أن وزارة الصحة في حكومة الوفاق نعت صباح اليوم أحد مسعفيها الذي توفي في حادث سير، خلال التوجه إلى وادي الربيع للمشاركة في جهود الإنقاذ.

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