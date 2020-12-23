الوكالة الأميركية للتنمية تتصدق على 6 بلديات بمعدات لدعمهم خلال جائحة كورونا

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تصدق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمعدات ومستلزمات على 6 بلديات لتحسين تقديم الخدمات، ودعم الاستجابة لفيروس كورونا.

وأوضحت السفارة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه البلديات هي زليتن، وطرابلس المركز، وباطن الجبل، وسواني بن آدم، وتاجوراء، وأبوسليم.

وأشارت السفارة إلى أن المعدات تشمل أدوات لتحسين إدارة النفايات، وإصلاحات الطرق، ومعدات تجديد المتنزهات وتطهير المباني والأرصفة والشوارع، بالإضافة إلى معدات لضمان سلامة العمال، لافته إلى أن هذه المعدات سيستفيد منها أكثر من مليون ليبي يعيشون في البلديات الست.

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