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«الدرقاش»: التواجد التركي في ليبيا هو بقاء لـ«قوات صديقة»

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مروان الدرقاش، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محلل سياسي» من مصراتة، أن الوجود التركي في ليبيا شرعي لمجرد أنه وجوداً معلناً، وباتفاق بين حكومة الوفاق والحكومة التركية، متجاهلاً عدم نيل حكومة الوفاق ثقة مجلس النواب المنتخب من الأساس.

قال الدرقاش، المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تفق أو تختلف مع الوجود العسكري التركي في ليبيا إلا أنك لا تستطيع أن تنكر أنه وجود معلن عنه ويتم من خلال اتفاقية دولية مسجلة في هيئة الأمم المتحدة ومدعومة باعتماد البرلمان التركي ويتم تجديد هذا الاعتماد كل فترة معينة في البرلمان التركي” وفق قوله.

أضاف زاعماً: “لكن الوجود الاماراتي الروسي الفرنسي التشادي الجنجاويدي هو وجود متستر تنكره الدول المعنية وينكره حفتر ولم يتم من خلال أي قنوات شرعية وهو مخالف لقرارات مجلس الأمن ودون أي غطاء قانوني لا في ليبيا ولا في الدول التي ترسل هذه القوات، لذلك فإن الوجود العسكري التركي في ليبيا هو تواجد لقوات صديقة” على حد وصفه.

وتابع: “أما التواجد الاماراتي الروسي الفرنسي التشادي الجانجويدي فهو احتلال أجنبي عبر مرتزقة لا تعترف بهم حكومات دولهم ولا المجتمع الدولي” وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى صديق يامتخلف وسلطان الدعارة التركى يقول انكم ارث عثمانى اى انكم عبيد السلطان فى مناطق الاحتلال لكن فى اماكن سيطرة الجيش الوطنى يحميها اسود لا تستطيع كلاب اردوغان تخطى الخط الاحمر ياحمار رغم ان اردوغان ظهر على الشاشة ولعابه يسيل امام خريطة الموانئ النفطية واعلن انه سيحتلها قبل ان يعلنها السيسى خط احمر وامن قومى لمصر اقوى جيوش المنطقة وهو الجيش الذى سحق الجيش العثمانى مرتين اخرها معركة نصبين ولولا تدخل اوربا لكانت تركيا ارث مصرى !!

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  • معركة نصبين منقولة من موقع المعرفة العالمى ليعرف الاهوان لماذا اردوغان كلب جربان وجبان
    اعتزم ابراهيم پاشا أن يتبع خطة الهجوم في معركة نصيبين، فحشد الجيش مشاة وركباناً على ضفاف نهر الساجور الذي كان يفصل الحدود المصرية والعثمانية.[6]

    وتحرك في 20 يونيو سنة 1839 صوب قرية مزار ليتخذها قاعدة الهجوم. وتقع هذه القرية جنوب غرب نصيبين، وهي على ساعتين من معسكر الجيش العثماني.

    لم يلق المصريون مقاومة تذكر في احتلال مزار فقد اخلتها الحامية التركية وانسحبت منها الى معسكر الجيش في نصيبين، ورتب ابراهيم باشا مواقع جيشه في ضواحي مزار بالعدوة اليسرى من النهر المسمى باسمها.

    وفي اليوم التالي 21 يونيو استقر رأي ابراهيم پاشا على اكتشاف مواقع العثمانيين أولاً لمعرفة الجهة الضعيفة فيهاجمهم فيها، فسار بصحبة سليمان پاشا لارتياد هذا الاكتشاف ومعهما قوة مؤلفة من الف وخمسمائة من العرب وأربعة ألايات من الفرسان وبطاريتان من المدافع، واقتربوا من مواقع العثمانيين، فأنفذت القيادة العثمانية بعض كتائب من الفرسان النظاميين ومن الجنود غير النظامية (الباشبوزق) فاشتبكوا مع طلائع الجيش المصري في مناوشة ارتدوا على أثرها إلى مواقعهم، وتعقبهم المصريون، فأمكنهم اكتشاف التحصينات المنيعة التي أقامها العثمانيون امام نصيبين، فأدرك ابراهيم پاشا أنه يتعذر بل يستحيل على الجيش المصري أن يستولي على معسكر الجيش العثماني مواجهة، وعاد يجهد الفكر في الخطة التي تكفل له الفوز على خصمه، فرأى أن خير وسيلة يتبعها هي الدوران حول مواقع الترك ليهاجمهم من الخلف.

    وغداة هذا اليوم الموافق 22 يونيو شرع ابراهيم پاشا ينفذ هذه الخطة وأخذ ينسحب من مواقعه الأولى استعداداً لحركة الالتفاف.

    أما حافظ پاشا فقد جمع مجلسا حربيا ليقرر الخطة الواجب اتباعها حيال هذه المناورة، فكان رأي البارون دي مولتك وزملائه الألمان أن يهاجموا المصريين أثناء حركة الالتفاف وقبل أن ترسخ أقدامهم في المواقع الجديدة، لكن حافظ پاشا وزملاءه العثمانيين لم يقبلوا هذا الرأي السديد، وأبوا أن يغادروا مواقعهم واستحكاماتهم المنيعة ويغامروا بقواتهم في مهاجمة الجيش المصري في العراء وفي سهل مكشوف خال من الاستحكامات التي تحميهم، واستقر رأيهم على البقاء في معاقلهم بنصيبين.

    أنفذ ابراهيم پاشا حركة الالتفاف، فترك مواقعه الأولى، وسار شرقاً، محاذياً نهر مزار ثم نهر كرزين بعد التقاؤه بنهر مزار، ثم انعطف شمالاً حتى بلغ الطريق الموصل من حلب إلى بيرةجك والمفضي الى ما وراء مواقع العثمانيين في نصيبين، فسار في ذلك الطريق إلى أن بلغ قنطرة هركون القائمة على نهر كرزين وأمر الجيش بعبور النهر على هذه القنطرة.

    عبر الجيش المصري بأجمعه نهر كرزين ليلاً واحتشد على الضفة اليسرى خلف معسكر الجيش العثماني، وبذلك واجهه من الجهة الضعيفة، فاضطر حافظ پاشا أن يدير وجه جيشه ليواجه الجيش المصري في مواقعه الجديدة، وأقام استحكامات على عجل بدلاً من الاستحكامات القديمة التي كانت أمام وجهته القديمة ولم يعد لها بعد أن تغير موقف الجيشين وانقضى يوم 23 يونيو والجيشان يتأهبان للقتال.

    وفي ليلة 24 يونيو 1839 هاجم حافظ پاشا المصريين في جنح الليل أملاً أن ياخذهم على غرة ويوقع الفشل في صفوفهم، ولكنه ارتد بعد أن فتكت نيران المدافع المصرية بعدد كبير من جنوده، واستمر ابراهيم پاشا تلك الليلة يتأهب لمهاجمة العثمانيين في صبيحة الغد.

    وقبل أن تصل نتائج المعركة إلى عاصمة الخلافة العثمانية كان السلطان محمود الثاني قد قضى نحبه في (17 من ربيع الآخر 1255هـ= 30 يونيو 1839م)، وخلفه ابنه عبد الحميد، وكان شاباً لا يتجاوز السادسة عشرة من عمره، تسلّم قيادة الدولة العثمانية في ظروف بالغة الصعوبة، فأراد أن يحسم الخلاف مع محمد علي؛ حقنًا لدماء المسلمين، ومنعًا للتدخل الأجنبي، وبعث برسول إليه للتفاوض في أمر الصلح، ونقاط الخلاف بين الطرفين.

    النتائج

    عملة تذكارية بمناسبة الانتصار في معركة نصيبين 1839. وجه العملة مكتوب عليه:”محمد علي محيي الدولة المصرية”، والظهر: “حمى الله بسيفه فخر الإسلام وملكه.
    الآثار المترتبة
    بلغت خسائر العثمانيين في معركة نصيبين نحو أربعة آلاف قتيل وجريح، وكان من قتلاهم بعض القواد والضباط، وأسر منهم بين 12.000 إلى 15.000 أسير، واستولى المصريون على نحو 20.000 بندقية و44 مدفعاً، واستولوا في اليوم التالي على 30 مدفعاً في حصن (بيرةجك) وكذلك استولوا على خزانة الجيش التي لم يتمكن العثمانيون من أخذها عند الهزيمة، وكان بها من النقد ما قيمته ستة ملايين فرنك.

    أما الجيش المصري فقد بلغت خسائره نحو 40.000 بين قتيل وجريح.

    قضت هذه الواقعة على قوة الدولة العثمانية الحربية، وأنقذت مصر من الخطر الذي كان يتهددها من ناحية تركيا، وكان فيها أكبر انتصار حازه الجيش المصري في حروبه مع تركيا، وهي أعظم الوقائع التي خاض غمارها من جهة أهميتها الحربية ونتائجها السياسية، أما من الوجهة الحربية فهي تفوق المعارك الأخرى في عظم الجهود والخسائر التي بذلت فيها، وأما من الوجهة السياسية فلأنها حفظت استقلال مصر، وكانت له بمثابة السياج الذي صانه من الحظر، فلو أن الدولة العثمانية فازت في هذه المعركة لاستمرت في زحفها على سوريا ثم على مصر، ولقضت على استقلال مصر وردتها ولاية عثمانية لا تمتاز عن سائر ولايات السلطنة العثمانية في شئ.

    وهذه الواقعة تشبه أن تكون كواقعة جيماب التي فازت فيها جيوش الثورة الفرنسية على الجيش النمسوي وانقذت فرنسا من خطر الغارة عليها وصانت كيانها، وكذلك كان شان واقعة نصيبين بالنسبة لمصر.

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    • لا تملك شرعيه زمرة الوفاق حتي تعقد اتفاقيات شرعيه واذا كان وجود الوفاق باطل فكل ما يترتب علي وجودها من قرارات واتفاقيات فهو باطل وما بني علي باطل فهو باطل

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