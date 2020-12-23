الشاعري يحذر من استمرار احتجاز طائرة الخطوط الليبية في مصراتة

ليبيا – حذر عضو مجلس النواب مفتاح عطية الشاعري من أن استمرار احتجاز طائرة مدنية في مصراتة منذ أكثر من عام، يقوض فرص السلام، مطالبًا بالإفراج عنها.

الشاعري دعا وفقًا لصحيفة “العين الإخبارية” رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى التدخل للإفراج عن الطائرة التابعة للخطوط الليبية بنغازي، والمحتجزة في مصراتة.

وطالب رئيس مجلس النواب بالتدخل ومطالبة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز، لمعاقبة مدير مطار مصراتة الذي يحتجز الطائرة، كون هذا الإجراء يقوض فرص السلام، ويكرس الانقسام، وينسف جهود البعثة الرامية إلى منع التقسيم.

وشدد على ضرورة الإفراج عن الطائرة التي “هي ملك للشعب الليبي وليست حكرًا على مدينة أو إقليم، ومصدر رزق لآلاف العائلات، حرصًا على نجاح فرص الحوار وإنهاء الانقسام، وجبر الضرر وتصافي النفوس بين أبناء الشعب الليبي”.

كما أكد أن رئيس مصلحة المطارات بالعاصمة طرابلس سبق أن خاطب مدير مطار مصراتة للإفراج عن الطائرة، وإجراء عمليات الصيانة والفحص الدوري لها لاستكمال عمليات الملاحة، وفق قوانين الطيران المدني المعمول بها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية