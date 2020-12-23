حويلي: مؤيدي القذافي الموجودين في القاهرة هم من نسق زيارة وفد قبائل الجنوب إلى مصر

ليبيا – علق عضو ملتقى الحوار السياسي عن مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي على زيارة وفد من الجنوب إلى مصر.

حويلي قال في تصريح لموقع “عربي 21” القطري: “أنا منتخب عن أكبر مدينة في الجنوب (سبها) ولا علم لي بهذه الزيارة، وبحسب ما وصلني عن طبيعة الوفد فإن أغلبهم من جماعة الطرق الصوفية، ويهمهم أكثر زيارة الحسين والسيدة زينب في مصر”.

وأضاف: “ليس لدي علم بمن دعاهم أو رتب لهم؛ لكني أعتقد أن مجموعة من مؤيدي القذافي الموجودين في القاهرة الآن هم من نسق هذه الزيارة، ولا أظن أنه سيكون لها أي تأثير، لأن الجنوب متأثر بالشمال ولا يؤثر فيه”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية