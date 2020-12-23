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الحكومة الليبية تعلن يوم 24 ديسمبر عطلة رسمية من كل عام

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

البيضاء 23 ديسمبر 2020 (وال) أصدرت الحكومة الليبية المتمركزة شرق البلاد قرارا،بموجبه أن يوم 24 ديسمبر من كل عام عطلة رسمية، في جميع أنحاء البلاد، وذلك تخليدا لذكرى الاستقلال.

واستثنى بيان الحكومة من القرار العاملين في “وزارتي الداخلية والصحة وكافة المرافق التابعة لهما، وجهاز الأمن الداخلي، وكذلك المؤسسات والجهات التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعى حفظ حقوقهم في ذلك”.

ويتزامن هذا التاريخ مع الذكرى الـ 68 لإعلان استقلال ليبيا الصادر في 24  ديسمبر عام 1951، تنفيذا لقرار الأمم المتحدة في نوفمبر عام. (وال ـ طبرق) ر ع

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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