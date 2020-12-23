بعد عام من صدور قرار فصل النواب.. لماذا يعممه عقيلة صالح في هذا التوقيت ؟

عمم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، القرار الذي صدر العام الماضي، والقاضي بإسقاط عضوية 35 نائبًا منقطعًا ومنشقًا وإحالتهم إلى النائب العام بتهمة الدعوة لتقسيم البلاد ونشر الفرقة والفوضى والفتنة.

وأثار تعميم عقيلة صالح لهذا القرار في هذا التوقيت العديد من التساؤلات حول أهداف عقيلة صالح من هذا القرار لاسيما بعد عدم دعوته لاجتماعات أعضاء مجلس النواب في مدينة غدامس.

وبحسب مراقبين للمشهد الليبي فإن صالح يحاول من خلال هكذا قرارات التأثير بالسلب على اجتماعات غدامس الرامية للم شمل الليبيين ويدعمها طيف كبير من الشعب الليبي الذي ملَّ الصراعات والانقسامات.

وأضاف المراقبون أن عقيلة صالح اتخذ هذه الخطوة بعد أن تضاءلت حظوظه في الحصول على منصب سيادي في السلطة الجديدة، وإفشال الصفقات المشبوهة التي كان يعد لها خلال الحوار السياسي في تونس.

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