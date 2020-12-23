برنامج تدريبي للعناصر الطبية في “البيضاء”

اختتمت في مدينة “البيضاء” دورة تدريبية حول الأسس والطرق العلمية لسحب الدم وجمع العينات، وفقًا لمعايير الجودة.

وانتظمت الدورة داخل قاعات جامعة السيد محمد بن على السنوسي، برعاية مركز تنمية القوى العاملة الطبية بالجبل الأخضر ومنظمة الأكاديميين والخبراء، وتحت إشراف مكتب الجودة وسلامة المريض.

وتعلم المشاركون، خلالها، أسس وطرق سحب الدم وجمع العينات، وفق معايير الجودة العالمية والعلمية، في إطار تطوير وتنمية ورفع الكفاءة للعناصر الطبية والطبية المساعدة بمساعي إدارة الشؤون الصحية بالمدينة، من خلال دورات مستمرة تتطرق لموضوعات؛ من أهمها مهارات التواصل مع المريض وتطبيقات لأساسيات مكافحة العدوى.

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