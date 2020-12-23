“الصحة” تبحث تداعيات موجة “كورونا”

بحثت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، استعدادات القطاع الصحي؛ لمواجهة مخاطر وتداعيات وباء “كورونا”، خلال اجتماع مع رؤساء اللجان الاستشارية والتنفيذية.

وناقش وزير الصحة، سعد عقوب، واللجان المعنية في مقر الوزارة في “البيضاء”، رفقة رؤساء اللجان الطبية التنفيذية بالبلديات ومديري إدارات الخدمات الصحية ومراكز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، بحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية ومديري الإدارات والمكاتب بديوان الوزارة، كل ما يواجه القطاع الصحي، خصوصًا مواجهة مخاطر الجائحة، من خلال المؤشرات الوبائية الحالية واليومية وبروتوكلات العلاج المحدثة والنهج الاستراتيجي للوزارة؛ مستعرضًا الآلية الجديدة.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن ليبيا ما زالت في توابع الموجة الأولى، ومازال الأمر تحت السيطرة.

وشدّد على الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب وقوع الموجة الثانية، مُنوّهًا بأن السلطات الصحية باتت لديها الخبرة الكافية بعد تجهيز أكثر من 17 مركزًا سريريًا طبيًا لعلاج المصابين وأكثر من 15 معمل تحاليل خاص بالفيروس.

وتطرق الاجتماع إلى موضوع تسليم المُخصّصات المالية وصرف المكافآت المالية المُتأخّرة للعاملين بمراكز العزل عن طريق وزارة المالية لرؤساء اللجان الطبية بالبلديات.

وأعلن الوزير عن إطلاق خطٍّ ساخن للتنسيق بين اللجنة الاستشارية الطبية ورؤساء اللجان التنفيذية، من خلال التواصل المباشر على مدار الـ 24 ساعة.

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