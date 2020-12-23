ليبيا الان

«الرئاسي»: الخميس عطلة رسمية لمناسبة عيد الاستقلال

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، اعتبار غدا الخميس الموافق 24 ديسمبر عطلة رسمية في جميع المؤسسات والهيئات العامة؛ وذلك لمناسبة عيد الاستقلال.

ونص القرار رقم «936» لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي على ضرورة أن تراعي العطلة «المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2010».

ونصت المادة الثانية من القرار على «أن يعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف احكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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