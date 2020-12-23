مركز الرقابة على الأغذية يغلق أكبر المطاعم التركية بمصراتة

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أحد أشهر المطاعم التركية بليبيا “المطعم التركي” في مدينة مصراتة الذي يديره طباخين أتراك، بعد ثبوت مخالفته لمعايير النضافة والصحة العامة.

وبين مصدر من المكتب الإعلامي بالمركز في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية، أن فرق التفتيش وثقت عدة مخالفات تمثلت في انعدام النظافة واستخدام مكونات فاسدة ومتعفنة وإعادة تقديم وجبات بائتة بعد تسخينها للزبائن في اليوم التالي.

وأضاف المصدر ، أنه في زيارة سابقة لمفتشي المركز رفقة عناصر من الحرس البلدي أعطي فيها إنذار والعديد من الملاحظات للأخذ بها إلا أنه تم إهمالها، وقد تم تسجيل أكثر من عشرة مخالفات، فتم إبلاغ الجهات الضبطية بإتخاد الإجراء المناسب وإغلاق المطعم حتى تنفيذ كل الملاحظات.