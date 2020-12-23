مركز الرقابة على الأغذية يغلق أكبر المطاعم التركية بمصراتة

أغلق مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أحد أشهر المطاعم التركية بليبيا “المطعم التركي” في مدينة مصراتة الذي يديره طباخين أتراك، بعد ثبوت مخالفته لمعايير النضافة والصحة العامة.
وبين مصدر من المكتب الإعلامي بالمركز في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية، أن فرق التفتيش وثقت عدة مخالفات تمثلت في انعدام النظافة واستخدام مكونات فاسدة ومتعفنة وإعادة تقديم وجبات بائتة بعد تسخينها للزبائن في اليوم التالي.
وأضاف المصدر ، أنه في زيارة سابقة لمفتشي المركز رفقة عناصر من الحرس البلدي أعطي فيها إنذار والعديد من الملاحظات للأخذ بها إلا أنه تم إهمالها، وقد تم تسجيل أكثر من عشرة مخالفات، فتم إبلاغ الجهات الضبطية بإتخاد الإجراء المناسب وإغلاق المطعم حتى تنفيذ كل الملاحظات.
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